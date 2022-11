Den Direkter vum Statec ass um Samschdeg Invité an eiser Emissioun "Background am Gespréich".

Hie steet elo schonn zanter iwwer 19 Joer un der Spëtzt vum Statec. Mam Serge Allegrezza schwätze mer dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich, wou Lëtzebuerg den Ament steet a wou d'Rees viraussiichtlech higeet.

Stéchwuert Inflatioun, Rezessioun, sozial Ongläichheeten a Kompetitivitéit: Wéi schwéier ass et iwwerhaapt, den Ament fir Previsiounen a Simulatiounen ze maachen? An hu mer zu Lëtzebuerg ëmmer déi néideg Daten, déi ee bräicht fir eng faktebaséiert Diskussioun ze féieren?

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.