E Samschdeg ass d'Ëmweltministesch eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Den Ëmweltministère a seng Verwaltunge gehéieren zu deene Ministèren, déi am meeschten an der Aktualitéit sinn. Hir Aufgab, d'Ëmwelt ze schützen, iwwerdeems d'Populatioun, d'Wirtschaft an de Konsum wuessen, ass schwiereg. Op der anerer Säit kréien d'Ëmweltverwaltunge reegelméisseg Retarde bei de Primme virgeworf oder nach ëmstridden Decisioune bei Prozeduren.

Fir ënnert anerem doriwwer ze schwätzen, ass d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring Invitée am Background dëse Samschdeg hei op RTL. Mat der grénger Politikerin komme mer och op d’Weltklimakonferenz, d’COP27, zeréck. A wéi Lëtzebuerg ka seng Roll an der Lutte géint d'Äerderwiermung an Zukunft erfëllen.

De Background ass wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 1 Auer hei op RTL.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.