E Samschdeg sinn de Generalsekretär vun der Horesca, den Direkter vun der Hotelsschoul an eng Kächin eis Invitéeën am Background am Gespréich.

Restauranten, Caféen, Hoteller: si all hunn de Problem, dass se nëmme schwéier oder guer kee Personal fannen. Der Horesca no sinn am Secteur aktuell 3.000 Plazen net besat.

U wat läit dat a virop: wat kann een dogéint ënnerhuelen? Wéi eng Roll spillt d'Hotelsschoul zu Dikrech?

Iwwer d'Zukunft vum Secteur, der Hotelsschoul an dem Beruff vum Kach schwätze mir e Samschden an der Emissioun Background am Gespréich mam Generalsekretär vun der Horesca François Koepp, dem Direkter vun der Hotelsschoul Michel Lanners an der Jennifer Salbrecht, déi schonn a ville verschiddene Kiche Beruffserfarung gesammelt huet, an hiert Wëssen elo an der EHTL weidergëtt.

