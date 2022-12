E Samschdeg sinn d'Sam Tanson, d'Elena Bienfait an d'Céline Danhyer eis Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

De Cannabis steet dëse Samschdeg an eiser Emissioun Background am Fokus. Fir déi eng ass et een Däiwelskraut, fir déi aner eng gutt Geleeënheet, ze entspanen oder souguer hir Péng ze bekämpfen.

Wou sinn mer drun an der Regularisatioun? Wat sinn d'Geforen, wat sinn d'Chancen, a wéi eng Plaz soll dës Planz an eiser Gesellschaft kréien?

Dat diskutéiere mer mat der Justizministesch Sam Tanson, der Direktesch vum nationalen Suchpreventiounszenter CNAPA dem Elena Bienfait, an der Chargée de direction vun Impuls, der Hëllef fir jonk Drogenconsommateuren, dem Céline Danhyer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.