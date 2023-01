An der Emissioun "Background am Gespréich" dëse Samschdeg beliichte mir d'Situatioun vu Leit ouni Doheem e bësse méi am Detail.

Virun de Feierdeeg ass d'Solidaritéit mat deene Schwächsten an der Gesellschaft dacks grouss. Ma och de Rescht vum Joer ginn et Honnerte Leit hei am Land, déi keen Daach iwwert dem Kapp hunn.

Mat wéi enge Probleemer hunn déi Concernéiert ze kämpfen? Wéi kann hinne gehollef ginn? A gëtt et genuch där Hëllef hei am Land?

Dat alles froe mir déi zoustänneg Directrice vun der Croix-Rouge, Nadine Conrardy, d'Directrice vun der Stëmm vun der Strooss, Alexandra Oxacelay an den Direkter vum CNDS, Raoul Schaaf.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.