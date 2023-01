E Samschdeg sinn d'Vertrieder vun de 4 grousse Jugendparteien eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Jugend vun haut kënnt e Samschdeg am Background ze Wuert. Besser gesot déi politesch Jugend.

Am Superwaljoer diskutéiere mer mat Vertrieder vun de 4 grousse Jugendparteien, wéi si d'Politik erliewen. Mir froen no, firwat si sech staark maachen, ob si iwwerhaapt bäigelooss ginn a wéi eng Léisunge si fir déi aktuell Defien, ewéi zum Beispill d'Logementsproblematik, gesinn.

Am Studio sinn:

Den Alex Donnersbach vun der CSJ

Den Amir Vesali vun de Jonke Sozialisten

De Michael Agostini vun der JD

De Fabricio Costa vun déi jonk Gréng

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.