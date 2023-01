E Samschdeg ass d'Inneministesch Taina Bofferding eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Gemengen als Grondzell vum gesellschaftleche Liewen. Am Inneministère gëtt matdecidéiert, wéi sech kleng a grouss Gemengen developpéieren a wéi si zur Léisung vun aktuellen Erausfuerderungen, wéi zum Beispill dem Logementsproblem, bäidroe kënnen.

Am Joer vun de Gemengewale schwätze mir mat der Inneministesch iwwert d'Entwécklung vun de Gemengen an hire Finanzen, iwwer Mobiliséierungs- a Grondsteier, grad wéi iwwer d'Chargë vun de Rettungsservicer.

Mat der Sozialistin Taina Bofferding komme mir natierlech och op d'Erausfuerderunge virun de Wale fir d'LSAP an hir ganz perséinlech politesch Ambitiounen ze schwätzen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.