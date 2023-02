E Samschdeg geet et am Background ëm d'CSV. Invitéiert sinn d'Erna Hennicot, de Pierre Lorang an d'Elisabeth Margue.

D’CSV geet mam Luc Frieden als Spëtzekandidat an d’Chamberwalen am Oktober. Mam 59 Joer ale fréiere Minister wëll d’Partei, déi am meeschte Sëtz an der Chamber huet, zeréck an d’Regierung.

Ass de Luc Frieden dann de richtege Choix ?

Dat froe mir déi fréier CSV-Ministesch Erna Hennicot, de Publizist an CSV-Member Pierre Lorang an d’aktuell CSV Co-Presidentin an Deputéiert Elisabeth Margue dëse Samschdeg am Background.

Mat den Invitéen diskutéiere mer och iwwert wéi eng Mesuren déi Chrëschtlech-sozial an de Luc Frieden proposéiere sollen, fir op déi verschidde Problemer vum Land ze reagéieren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video).