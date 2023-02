E Samschdeg ass d'Sécherheet op der Aarbecht Thema an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Ëm de Joreswiessel goufen et bannent just e puer Wochen 3 uerg Aarbechtsaccidenter. Am europäesche Verglach ginn et zu Lëtzebuerg iwwerduerchschnëttlech vill Accidenter op der Schaff.

Wéi kann een d'Aarbecht méi sécher maachen?

Huet d'Covid-Kris eis Astellung par Rapport zu der Sécherheet a Gesondheet op der Aarbecht verännert?

Doriwwer schwätze mer e Samschdeg am Background mam Direkter vun der Gewerbeinspektioun Marco Boly, mam Jean-Luc de Matteis vum OGBL a mam Tom Scharfe vun der Associatioun fir d'Sécherheet an d'Gesondheet op der Aarbecht.

