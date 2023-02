Eng grouss russesch Offensiv an der Ukrain deit sech un. Dëse Krich gëtt iwwer d'Ressourcen decidéiert, huet et dës Woch um NATO-Sommet geheescht.

Missten d'EU an hir Partnerlänner Kiew net méi séier genuch Waffen a Munitioun liwweren? Déi Fro stelle mir dem Lëtzebuerger EU-Kommissär Nicolas Schmit e Samschden eiser Emissioun Background am Gespréich. Als Kommissär fir Aarbecht an dat Soziaalt konfrontéiere mir hien och mat der Diskussioun ronderëm d'Aarbechtszäitverkierzung heiheem.

D'LSAP wëll mam Paulette Lenert déi nächst Premierministesch stellen. Wéi bewäert de fréiere Minister d'Ambitioune vu senger Partei?

All déi a vill aner Themen e Samschden 12 an 1 Auer hei op der Antenn an am Livestream.

