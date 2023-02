Invitéen am Studio sinn d'Marielle Pierre vun der Croix-Rouge an den Tom Brassel vun der Caritas.

Et ass en trauregen Anniversaire, ma dës Woch ass et ee Joer hier, dass Russland d'Ukrain attackéiert huet. Milliounen Ukrainer hunn hiert Land an de leschte Méint musse verloossen a ronn 5.400 dovun sinn och zu Lëtzebuerg ukomm.

Wéi ass et hinnen hei ergaangen? Wéi schwéier ass et déi grouss Solidaritéit vun der Populatioun ee Joer laang héich ze halen? A wéi soll et weidergoen, wann de Krich nach Méint a Joren dauert?

Doriwwer schwätze mir dëse Samschdeg an eiser Emissioun Background. Invitéen am Studio sinn d'Marielle Pierre vun der Croix-Rouge an den Tom Brassel vu Caritas.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.