E Samschdeg ass d'Gesondheetsversuergung a -politik zu Lëtzebuerg Thema an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Urgencë si voll. Et feelt un Dokteren, Spezialisten an Infirmièren. D'Nomenclature ass net adaptéiert an den elektronesche Patientendossier ass nach ëmmer net prett. Et stellt sech d'Fro: Quo vadis Gesondheetspolitik? Wéi kënne mer iwwerall am Land eng gutt Gesondheetsversuergung garantéieren, mat ëmmer méi Leit, déi hei am Land wunnen a schaffen? Wat sinn d'Visioune fir eng modern Medezin hei am Grand-Duché?

Doriwwer diskutéiere mer dëse Samschdeg mam:

Anne-Marie Hanff, Presidentin vun der ANIL, der Associatioun vun den Infirmieren an Infirmièren

Dr Alain Schmit, President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD

Dr René Metz, Vizepresident vun der Spidolsfederatioun FHL a Generaldirekter vum Escher Spidol CHEM

