E Samschdeg ass d'Gesondheetsversuergung a -politik zu Lëtzebuerg Thema an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Dat klengt Lëtzebuerg wëll am Weltraum grouss erauskommen. Bis 2027 investéiert de Staat iwwer 250 Milliounen Euro.

D‘Ambitioune sinn net nei. An den 80er Jore war de Satellittenoperateur SES gegrënnt ginn mat bis haut internationalen Opträg.

Antëscht hu sech eng 70 Entreprisen aus dem Weltraumsecteur zu Lëtzebuerg néiergelooss.

Wéi eng Aktivitéiten gi vu Lëtzebuerg aus geréiert?

A wéi eng Reegelen gëllen am Weltraum?

Wat bréngt dat Engagement do uewen dem Land ekonomesch an image-méisseg?

Froen, déi mir dem Direkter vun der Lëtzebuerger Weltraumagence Marc Serres an dem strategesche Beroder vun der Direktioun vun der SES Ferd Kayser e Samschden an eiser Emissioun Background stellen.

