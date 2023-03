E Samschdeg ass de fréiere Lëtzebuerger Staatsminister a fréieren EU-Kommissiounspresident eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Duerch d'Repercussiounen vum Krich an der Ukrain ass d'EU an enger Dauerkris. Dobäi kommen aktuell turbulent Zäiten op den internationale Finanzmäert. Vill Leit, absënns Jonker, stelle sech grondsätzlech Froen ëm d'Zukunft, heiheem an a ganz Europa!

Mir beliichten d'Situatioun mam fréieren Staatsminister an EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker. Hien ass e Samschdeg Invité am RTL Background.

Wéi e Bléck gehäit de Politiker op seng Partei an d'Striewe vun der CSV no Regierungsresponsabilitéit? Ass dat iwwerhaapt realistesch oder puer Utopie? Wéi bewäert de Sozialpolitiker den Tripartitesaccord an d'politesch Aarbecht vun der Dräierkoalitioun?

Mir diskutéiere mam Jean-Claude Juncker e Samschdeg an der Emissioun Background. De Rendezvous live wéi gewinnt e Samschdeg um Radio tëscht 12 an 13 Auer an an Toun a Bild op allen RTL-Plattformen.

