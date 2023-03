E Samschdeg ass d'Stater Buergermeeschtesch an DP-Deputéiert eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D’Lydie Polfer ass dëse Samschdeg Invitée am Background hei op RTL. A manner ewéi 3 Méint sinn d’Gemengewalen. An der Haaptstad gouf déi lescht Wochen a Méint vill iwwert d’Mobilitéit an d’Sécherheet op der Strooss debattéiert oder nach iwwert d’Sécherheet tout court. Dauerbrenner sinn dann och d’Chantieren, de Wunnengsbau oder nach allgemeng d’Vergrénge vun enger Stad, déi weider wiisst. Mat der Stater Buergermeeschtesch an DP-Deputéiert, déi 40 Joer politesch aktiv ass, zéie mer e Bilan a froe si, wéi si sech d’Zukunft virstellt.

