E Samschdeg sinn eng jonk Geschäftsfra, e Patron an de President vum Sozialzenter Résonord Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Mir sinn an der Kris ukomm. Am Bau, am Horeca-Secteur, bei den Architekten, bei ville klengen Entrepreneuren a virop bei deenen äermste Leit an eiser Gesellschaft geet d'Rechnung um Enn vum Mount einfach net méi op.

Am Background e Samschdeg leeë mer de Fanger an d'Wonn a kucken, wou de Schong genee dréckt. Wéi komme grouss Betriber, kleng Independanten a Mindestloun-Empfänger iwwer d'Ronnen? Wéi kucke si an d'Zukunft? A wat sinn hir Fuerderungen un d‘Politik an un de Staat?

De Background héiert der wei gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 1 live hei um Radio, online op rtl.lu oder op der APP.

