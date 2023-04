E Samschdeg geet et an der Emissioun Background am Gespréich um Radio ëm de Wuesstem, d'Plaz dofir an d'Mobilitéit.

D'Stied an Dierfer zu Lëtzebuerg sinn historesch gewuess a wäerten och an Zukunft ëmmer méi grouss ginn. Ma wéi gestalte mir dëse Wuesstem? Wat sinn eis Prioritéiten, wann net méi fir alles Plaz ass? Grad och a Punkto Mobilitéit.

Dëse Froe gi mir e Samschdeg an der Emissioun Background no. Dat mat der Monique Goldschmit, Presidentin vu ProVëlo, dem Christophe Reuter, Premier Conseiller am Mobilitéitsministère an dem Tom Becker, Urbanist op der Uni Lëtzebuerg.

