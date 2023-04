E Samschdeg sinn de President vun der Asti, de Responsabele vum Cefis an d'Chefredactrice vu Radio Latina an der Emissioun Background am Gespréich.

Nach bis e Méindeg kënnen Awunner ouni Lëtzebuerger Nationalitéit sech aschreiwen, fir bei de Gemengewalen hir Stëmm ofzeginn. Bis Enn Mäerz haten dat grad mol 16 Prozent gemaach.

Wouru läit dat? Ginn d'Bierger genuch iwwert hir Rechter opgekläert? A wat heescht dat fir d'Demokratie?

De Background am Gespréich héiert Dir wéi gewinnt Samschdes vun 12 bis 1 hei um Radio, op rtl.lu an an eiser App.

