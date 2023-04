E Samschdeg ass den LSAP-Deputéierten an Aarbechtsminister eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Aarbechtsplazen an de Betriber sécheren, neier schafen an donieft Talenter aus dem Ausland an d'Lëtzebuerger Firme lackelen. An Zäiten, wou d'Ekonomie méi lues dréint, wéi wëll den Aarbechtsminister dat ëmsetzen? Wat sinn déi nächst Schrëtt a punkto Aarbechtszäitverkierzung? A wéi ass et mam kritiséierte Reformstau am Aarbechtsrecht?

Dat froe mer de Georges Engel. Den LSAP-Aarbechtsminister ass Invité an eiser Emissioun Background dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer.

D'Emissioun gouf am Virfeld opgeholl.

