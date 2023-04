E Samschdeg ass den CSV-Spëtzekandidat eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'CSV ass nees am Opdriff - op mannst wann een der Sonndesfro ka gleewen. An awer ass d'éiweg Regierungspartei nach laang net aus dem politeschen Déif eraus an dréckt déi haart Oppositiounsbänk trotz de meeschten Deputéierten.

All d'Hoffnunge ginn op ee Mann gesat, deen d'Lëtzebuerger Politik aus dem Eff-Eff kennt.

De Mann mam kalen Häerz, den Dauphin vum Jean-Claude Juncker an e knéckege chrëschtlech-liberale Budgets-Hardliner - oder awer dee Politiker, deen e Land an eng Regierung esou ka managen, datt Lëtzebuerg en attraktiven ekonomeschen Unzéiungspunkt an Europa bleift.

Mam Luc Frieden analyséiere mer e Samschdeg an der Emissioun Background mat wéi engen Argumenter hie fir d'CSV wëll d'Wale wannen.

Den CSV-Spëtzekandidat ass den Invité am Background e Samschdeg - live tëscht 12 an eng Auer um Radio an an Toun a Bild op der App an um RTL.lu.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.