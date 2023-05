E Samschdeg ass d'Ëmweltministesch eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Zanter engem Joer ass d’Joëlle Welfring Ëmweltministesch. Gëtt Ëmwelt- an Naturschutz Eescht genuch geholl? Ass Naturschutz ëmmer koherent an net och heiansdo iwwerdriwwen? Dat diskutéiere mer mat der grénger Ministesch.

D’Waasser an d’Dréchent, de Bësch, d’Primmen oder eisen Offall si weider Themen an der Emissioun. Background am Gespréich ass wéi gewinnt e Samschdeg an der Mëttegstonn tëscht 12 an 13 Auer um Radio an op rtl.lu.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg