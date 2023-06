E Samschdeg hu mir de Bezierk Norden virun de Gemengewalen den 11. Juni an der Emissioun Background am Gespréich um Radio op de Leescht geholl.

Den 11. Juni sinn d‘Gemengewalen an dëse Samschdeg dréint sech alles ëm de Bezierk Norden. Mir schwätzen iwwer d‘Gesondheetsversuergung am Éislek, iwwer d‘Mobilitéit an iwwer d‘Entwécklung vum ländleche Raum. Wat proposéieren eis Kandidaten vun 4 verschiddene Lëschten an aus 4 verschiddene Gemengen? A wéi wëllen si d‘Bierger besser mat abannen?

Invitéiert sinn:

D‘Tina Koch LSAP-Politikerin an op der Biergerlëscht zu Klierf

d‘Svenja Birchen, Co-Spëtzekandidatin fir déi Gréng an Gemengeconseillère zu Ettelbréck

den Eric Thill, DP-Buergermeeschter vu Schieren

an de Charel Weiler, CSV-Spëtzekandidat an Gemengeconseiller zu Dikrech

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.