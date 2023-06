E Samschdeg ass de grénge Vizepremier eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Huet eist Land, trotz gratis ëffentlechem Transport, e grave Mobilitéitsproblem? Muss Lëtzebuerg wierklech seng Depensë fir Defense-Chargen an der Arméi weider eropsetzen? Kann nëmme mat grénge Ministeren an der Regierung eng konsequent Energie- an Ëmweltpolitik gemaach ginn?

Alles Froen op déi mer dëse Samschdeg mam François Bausch ze schwätze kommen.

De grénge Vizepremier ass den Invité am Background.

