E Samschdeg si véier zukünfteg Gemengecheffen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Jonk, politesch engagéiert, a geschwë Buergermeeschter: Zwou Wochen no de Gemengewalen hu mer dräi nei, zukünfteg Buergermeeschteren an eng Buergermeeschtesch am Background. D’Mandy Arendt (Colmer-Bierg), de Ben Ries (Jonglënster), de Bob Steichen (Ettelbréck) an de Fréd Ternes (Nidderaanwen) kommen op d'RTL-Antenn.

Iwwer hir Motivatioun, d’Erausfuerderungen an der Gemengepolitik, méiglech national Ambitiounen an iwwer de "Wielerwëllen" diskutéiere mer e Samschdeg an der Mëttegstonn am Background.

