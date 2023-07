E Samschdeg sinn de Fedil-Direkter, den LCGB-President an d'Direktesch vum Lëtzebuerger Institut fir sozio-ekonomesch Recherche eis Invitéen.

Um Bau dréint et méi lues. An der Industrie gi grouss Acteuren nei Weeër. Den Immobiliëmarché ass op der Kopp. Déi aktuell wirtschaftlech Situatioun a wéi mir domadder ëmginn, ass d'Thema dëse Samschdeg an eiser Emissioun Background am Gespréich.

Wéi bleift de Grand-Duché interessant fir Entreprisen a wéi bleiwen d'Betriber attraktiv fir d'Salariéen?

Doriwwer diskutéiere mir

mam René Winkin, Direkter vun der Industrielle-Federatioun FEDIL,

dem Patrick Dury, President vum LCGB

an der Aline Muller, Direktesch vum Lëtzebuerger Institut fir sozio-ekonomesch Recherche.

Background, wéi gewinnt, e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer live um Radio an op all eisen Online-Plattformen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.