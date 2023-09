E Samschdeg sinn de Ben Steff, d'Carole Hartmann, Chantal Gary, Léon Gloden, Robi Beissel an Daniel Frères eisen Invitéen.

An eisem 1. Background virun de Chamberwale geet et ëm de kléngste Walbezierk.

An ëm Theme wéi all Servicer no bäi, wunnen am ländleche Raum oder eng gutt Mobilitéit.

Et diskutéieren:

Ben Streff (LSAP)

Carole Hartmann (DP)

Chantal Gary (déi Gréng)

Léon Gloden (CSV)

Robi Beissel (ADR)

Daniel Frères (Piraten)

De Background am Gespréich mat Kandidaten aus dem Osten héiert Dir e Samschdeg wéi gewinnt live hei um Radio tëscht 12 an 1.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.