E Samschdeg an der Mëttesstonn si 6 Süd-Kandidaten zu Gaascht an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D’Taina Bofferding (LSAP), de Max Hahn (DP), de Meris Sehovic (déi Gréng), de Gilles Roth (CSV), d’Carole Thoma (déi Lénk) an den Ali Ruckert (KPL) si bei eis am Studio.

Mir froe si wéi eng Zukunft si sech fir de Süden a fir d’Land virstellen? Wéi eng Mobilitéit, wéi eng wirtschaftlech Entwécklung, mee och wéi eng Steier- a Sozialpolitik ?

De Background mat 6 Kandidaten aus dem Süden ass dëse Samschdeg live, tëscht 12 an 13 Auer hei op RTL.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.