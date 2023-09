An der Emissioun Background am Gespréich goung et e Samschdeg ëm de Bezierk Norden, virop ëm d'Theme Gesondheet a Verkéier.

Dëse Samschdeg dréint sech an eiser Emissioun Background alles ëm de Walbezierk Norden.

Wat proposéieren d‘Kandidaten fir de Verkéier ze verbesseren? Wei kann bis an den héchsten Eck vum Land eng gutt Gesondheetsversuergung garantéiert ginn? An wéi muss sech de ländleche Raum an Zukunft entwéckelen ouni vernoléissegt ze ginn?

Doriwwer diskutéieren:



- d‘Martine Hansen (CSV)

- de Marc Hansen (DP)

- de Claude Haagen (LSAP)

- de Claude Turmes (déi Gréng)

- d‘Mireille Folschette (déi Lénk)

- de Roy Holzem (déi Konservativ)

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.