Eng 284.000 walberechtegt Bierger hunn et an der Hand. Wie leet d'politesch Geschécker déi nächst 5 Joer a wie soll mat wiem an eng Koalitioun kommen?

Déi lescht 5 Wochen gouf et e méi oder manner dynameschen a spannenden Walkampf - Wien dat éieren verpasst hätt oder sech e lescht Bild vun de 7 Spëtzekandidaten, respektiv Vertrieder vun de Piraten wëll maachen, déi aktuell an der Chamber vertruede sinn, sollt de Background dëse Samschdeg aschalten.

Et diskutéiere mat:

Paulette Lenert (LSAP)

Sam Tanson (Déi Gréng)

Xavier Bettel (DP)

Luc Frieden (CSV)

Fernand Kartheiser (ADR)

Marc Baum (Déi Lénk)

Sven Clement (Piraten)

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.