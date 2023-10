E Samschdeg sinn d'Sam Tanson an den Dan Kersch eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'LSAP an déi Gréng sëtze bei den aktuelle Koalitiounsverhandlungen net mat um Dësch. Mir maachen dëse Samschdeg de Point mat der grénger Spëtzekandidatin Sam Tanson a mam laangjäregen LSAP-Minister Dan Kersch.

Am éischte Background no de Wale maache mer d'Analys vum Walresultat a froen eis zwee Invitéen och, wat se sech vun enger eventueller schwaarz-bloer Koalitioun erwaarden.

