E Samschdeg sinn den David Weis, den Henri Grün an de Frank Wies eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Wéi gëtt déi nei Eskalatioun am Noen Osten hei zu Lëtzebuerg suivéiert?

Am Background am Gespréich diskutéiere mir mam President vun der liberaler jiddescher Kommunitéit David Weis, mam Henri Grün, dem President vum Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient a mam Mënscherechtsexpert, dem Affekot Frank Wies.

Mat eisen Invitéë schwätze mir iwwer d'Leed an der Zivilpopulatioun an Israel a bei de Palästinenser. A mir froen eis, ënner wéi eng Konditioune Fridde méiglech wär.

Wéi grouss ass d'Gefor, dass den Antisemitismus och zu Lëtzebuerg nees zouhëlt?

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.