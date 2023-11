E Samschdeg sinn 3 nei Deputéiert aus der Chamber eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

8 vun de 60 Deputéiert, déi den 8. Oktober an d'Chamber gewielt goufe,n hu 35 Joer oder manner. Fir 4 vun hinne waren et och déi éischte Chamberwalen, bei deene si ugetruede sinn.

Wat heescht et, als Jonken haut Responsabilitéit z'iwwerhuelen an Zäite vu multipelle Krisen, Klimawandel, Krich an ëmmer méi héijem Aarmutsrisiko? A wat erwaarde si sech vun den nächste 5 Joer? Doriwwer schwätze mer am Background mat 3 neie jonke Gesiichter um Krautmaart.

Eis Invitéen am Background am Gespréich sinn:

D'Liz Braz vun der LSA

De Luc Emering vun der DP

De Ben Polidori vun de Piraten

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.