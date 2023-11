E Samschdeg diskutéiere mer am Background am Gespréich mam Frank Schroeder, Guy Dockendorf, Marc Schoentgen an Emma Garson.

D'Verbrieche vum Nazi-Faschismus, nationalistesch an rietsextrem Mouvementer, d'Geschicht vum Nationalsozialismus, d'Roll vun der Lëtzebuerger Resistenz am Zweete Weltkrich... Wat muss Erënnerungsaarbecht leeschten, wat ass haut iwwerhaapt nach Erënnerungskultur a wéi geschitt en historescht Opschaffen par Rapport zur Mémoire an der Commemoratioun?

Grad elo wou mäerderesch Kricher d'Aktualitéit all Dag dominéieren ass et wichteg, iwwert dëse wichtegen Themekomplex ze schwätzen. Dat maache mir e Samschdeg an eiser Emissioun "Background am Gespréich".

Eis Invitéeë sinn:

De Frank Schroeder, Direkter vum Escher Resistenz-a Menscherechts-Musée

De Guy Dockendorf, Vize-President vum "Comité pour la Mémoire de la 2ième Guerre Mondiale"

De Marc Schoentgen, President vum Comité Auschwitz

D'Emma Garson, Premières-Schülerin aus dem Mierscher Lycée Ermesinde

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.