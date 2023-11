No senger leschter Schaffwoch als Minister ass de Jean Asselborn e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

De beléiftste Politiker am Land – gleeft een de Sondagen – hält op. De Jean Asselborn gouf viru bal 40 Joer eng éischte Kéier an d'Chamber gewielt. Bal 20 Joer laang war hie Minister.

Mir kucken zréck op seng Karriär, schwätzen iwwer d'Immigratiounspolitik, iwwert de Krich am Noen Osten. Kucken eis déi nei Regierung un a wat se wëlles huet. A mir froen de Jean Asselborn, firwat hie sou schwéier vun der Politik ka lassloossen.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg