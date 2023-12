E Samschdeg ass de Gilles Roth eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Steieren erof fir jiddereen, weider héich Investitiounen an dat a wirtschaftlech schwieregen Zäiten. Dat ass d‘Zil vun der neier Regierung. Wéi dat soll funktionéieren, froe mir dëse Samschdeg am Background den neien CSV-Finanzminister Gilles Roth.

Wéi kann de Finanzminister hëllefen, d'Logementskris ze bekämpfen, wéi behale mir gesond Staatsfinanzen a wéi wäert de Steiersystem an Zukunft ausgesinn? Doriwwer schwätze mir mam Finanzminister Gilles Roth an der Emissioun Background. Dat wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer hei um Radio, op RTL.lu an op RTL Play.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video).