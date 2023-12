E Samschdeg sinn de Gilbert Pregno, d'Joëlle Christen an de Jean-Louis Zeien eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Viru 75 Joer gouf déi universell Deklaratioun vun de Mënscherechter ënnerschriwwen.

Wou sti mer haut? Wat fir Problemer bleiwen an der Welt, an zu Lëtzebuerg? Wat seet de Koalitiounsaccord a punkto Mënscherechter?

Mir maachen am Background de Point mat 3 Leit aus dem Domän.

Invitée sinn de Gilbert Pregno, President vun der Mënscherechtskommissioun, d'Joëlle Christen, Presidentin vun ATD Quart Monde an de Jean-Louis Zeien vun der Initiative „Devoir de vigilance“.

De Background héiert der e Samschdeg tëscht 12 an 1 Auer, hei um Radio an op den RTL-Online-Plattformen.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.