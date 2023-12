E Samschdeg dréint sech an der Emissioun Background am Gespréich um Radio alles ëm d'Thema Wäin.

"Kättchen, Kättchen, bréng mir nach e Pättchen..." - Dir kennt d'Lidd, mä wéi geet et deene Leit vun der schéiner Musel, déi de Wäin fir de Pättche maachen?

Wat erwaarden d'Wënzer sech vun der neier Regierung? A wéi stelle si hir Betriber ëm, wéinst Klimawandel an neien Exigenze vum Client?

Am Background e Samschdeg geet et ëm de Wäibau zu Lëtzebuerg. Invitéeë sinn den neien Direkter vum Wäibauinstitut Serge Fischer, de Vizepresident vun de Privatwënzer Jeff Konsbruck an den Direkter vun den Domaines Vinsmoselle André Mehlen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.