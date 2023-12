E Samschdeg ass d'Trennung vu Kierch a Staat Thema an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Geschwënn 9 Joer no der Trennung tëscht de Glawenscommunautéiten an dem Staat stellt sech d'Fro, wou d'kathoulesch Kierch aktuell am Grand-Duché steet a wat se nach duerstellt.

Wéi ginn d'Responsabel am Äerzbistum mat de gesellschaftspolitesche Changementer ëm, wat ass haut nach de Glawe wäert a wou genee situéiert sech d'Aarbecht vum Kierchefong?

Ass d'Relioun wierklech nach eng gesellschaftlech-kulturell Realitéit oder en Auslafmodell a wat huet d'Kierch zur Asyl- a Sécherheetspolitik am Land ze soen?

Alles Froen, deene mer am Background e Samschdeg zesumme mam Weibëschof Léo Wagener noginn.

De Rendez-vous fir de Background um véierten Advent ass wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer um Radio a live an Toun a Bild op RTL.lu.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.