E Samschdeg goung et an der Emissioun Background am Gespréich um Radio ëm déi mental Gesondheet.

Et feelt u Better an de Psychiatrien, se goufen erofgeschrauft obwuel d'Populatioun wiisst an domat och d'psychesch Problemer zouhuelen. D'Strukture sinn iwwerfëllt an et ginn zum Deel extrem laang Waardelëschten. Dat war ee vun de Constaten a Regreten an eiser Emissioun Background, an där et ëm d'mental Gesondheet gaangen ass. An de leschte Jore wier vill an d'Preventioun investéiert ginn, mee bei de Strukturen an den Offere fir e Suivi géif et vir an hannen net opgoen.

Duerch den neien nationale Plang fir mental Gesondheet wäert d'Santé mentale an den nächste Joren um politeschen Agenda stoen. Dat huet den Dr. Fränz d'Onghia, Psychologue vun der Ligue Luxemborugeoise de l'Hygiène Mentale betount. Esou Pläng géifen erméiglechen, datt Verbesserunge kommen, datt d'Stierffäll zum Beispill duerch Suiciden oder Drogen- an Alkoholmëssbrauch ofhuelen.

Grad an der Pandemie hunn déi Jonk an Al an eiser Gesellschaft gelidden. Pandemie hätt méi visibel gemaach, wat d'Problemer bei Seniore wieren, well méi driwwer geschwat gouf, huet d'Corinne Lahure, Assistance sociale am Senioreberäich betount. De Problem bei eelere Leit wier, datt et eng Generatioun wier, déi net d'Gewunnecht huet, bei Psychologen ze goen an Traumaen, zum Beispill vum Krich opzeschaffen. Mat der Assurance Dependance hätt een awer d'Méiglechkeet, datt Psychologe bei Leit heem ginn, fir mat hinnen ze schwätzen. Dat wier e grousse Virdeel, mee leider just méiglech fir, déi Leit déi eng Assurance Dependance hunn.

D'Stigmatiséierung vun zum Beispill Depressiounen oder engem Alkoholproblem wier heiansdo extrem gouf vun den Invitéeë betount. D'Virurteeler hätten zum Deel och domat ze dinn, datt net genuch an net oppe genuch iwwert Problemer mat der mentaler Gesondheet geschwat gëtt. Géif och dacks u Sensibilitéit feelen och am Gesondheetssecteur selwer an de Problem géif méi gekuckt ginn, wéi de Mënsch selwer, huet d'Corinne Lahure bedauert.

Dat wichtegst Mëttel géint déi Stigmatiséierung wier dem Dr. Fränz D'Onghia no, datt d'Leit informéiert sinn a ginn.

Donieft huet hien dofir plädéiert, datt keen Ënnerscheed méi gemaach gëtt, Punkto Remboursementer. Et kéint net sinn, datt ee bei engem mentale Problem méi déif an Täsch muss gräifen, wéi bei anere gesondheetleche Problemer. Dobäi kéim, datt Leit ouni Revenue guer keen Zougang zu Psychotherapie hunn, huet d'Corinne Lahure betount. Den Office sociale kéimt nämlech net dofir op.

Ideal wier eng zentral Ulafplaz, wat d'mental Gesondheet betrëfft, do ware sech d'Invitéeën eens. Momentan géif et keng Plaz ginn, wou concernéiert Leit sech informéiere kënnen, zum Beispill iwwer ënnerschiddlech Therapieformen, -Offeren an -Alternativen.

De Fabrice Mousel schafft an der Jugendpsychiatrie an huet erkläert, datt deene Jonken hir spezifesch Besoine missten erfëllt ginn. Se bräichte vill Struktur an Ënnerstëtzung, souwuel schoulesch wéi och am private Liewen. D'sozial Medien hätten natierlech hautdesdaags och e groussen Impakt. Et wier deelweis ganz dramatesch a bei deene Jonke géif een och feststellen, datt den Ecran, den Handy e groussen Suchtfacteur ass.

Background am Gespréich mam Thema mental Gesondheet

Mat diskutéiert hunn:

Mady Juchem: Vize-Presidentin a Grënnerin vun der AFPL,der Association des familles ayant un proche atteint de psychose au Luxembourg

Corinne Lahure: Assistante sociale am Seniorberäich, déi sech aktiv géint d‘Stigmatiséierung vu Leit mat psychesche Erkrankungen asetzt

Dr Fränz D‘Onghia – Psycholog vun der Ligue Luxembourgeoise de l'Hygiène Mentale an Psychotherapeut

Fabrice Mousel – Assistant social spezialiséiert op déi mental Gesondheet, schafft zanter 12 Joer an der Jugendpsychiatrie am Spidol um Kierchbierg

