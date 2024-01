E Samschdeg sinn d'OGBL-Presidentin an den LCGB-President eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Kris um Bau, de Pensiounssytem oder nach d'Aarbechtswelt vu Muer. D'Emissioun "Background" stoung ganz am Zeeche vun de Sozialwalen, déi den 12. Mäerz sinn. Am Studio stoungen d‘Nora Back, Presidentin vum OGBL an de Patrick Dury, President vum LCGB, Ried an Äntwert.

Virop ass et eng wichteg Motivatioun fir béid Gewerkschaftler, méi Leit derzou ze beweegen, fir vun hirem Walrecht Gebrauch ze maachen, bei de Betribswalen a beim Vott fir d'Salariatskammer. D'Haaptaufgab en Vue vun de Sozialwale wier et, d'Salariéen rëm zeréck bei d‘Gewerkschaften ze kréien, seet de Patrick Dury mat Bléck op den Taux de Syndicalisation, dee ferme erofgoung.

D‘Chambre des salariés géing eng enorm wichteg Aarbecht maachen a misst gestäerkt ginn, fënnt d‘OGBL-Presidentin Nora Back. Dës Institutioun misst als wichtege Pilier vum Sozialmodell och nach méi bekannt ginn, op deem Punkt géing ee sech vill Méi maachen.

Datt um aktuellen Aarbechtsmaart de Salarié um méi laangen Hiewel sëtzt, dat wollte béid Gewerkschaftler net sou confirméieren. Mam Regierungsprogramm vun enger konservativ-liberaler Koalitioun kéime ganz am Géigendeel keng einfach Zäite op d'Salariéen zou, sou d‘Nora Back. Schwaarz-Blo géing de Schwéierpunkt op d'Wirtschaft leeën.

A ville Betriber wier Konfliktpotential, Streike wieren néideg gewiescht, sou d'Nora Back weider. Och soss hätt ee sech als OGBL misste wieren an der Lescht, d'Indexmanipulatioun an den Tripartitten hätt ee bewosst net matgedroen.

An deenen Tripartitten hätt een et fäerdeg bruecht, datt grouss Krise konnte maîtriséiert ginn, seet fir säin Deel de Patrick Dury.

Béid Gewerkschaften droen d‘Regierungsmesure a punkto Baukris prinzipiell mat. Et soll awer net mat der Strenz elo alle Betriber gehollef ginn, fënnt den OGBL. Mat Bléck änlech Kriticke vum Ex-Wirtschaftsminister Franz Fayot fënnt de Patrick Dury awer, datt de fréieren LSAP-Minister mol besser gehat hätt, op dës Kris ze reagéieren, wéi en nach am Amt war.

Am Dossier Pensiounen maachen déi zwou gréisst Gewerkschaften am Land sech Suergen a se fannen däitlech Wieder.

Wat annoncéiert gëtt wier d‘Zerstéierung vum Rentesystem, seet den LCGB-President. Beim Sujet Pensioune kéim déi nei CSV-Ministesch Martine Deprez scho bal arrogant an an der Kommunikatioun och amateurhaft eriwwer.

Vun enger privater Zousazpensioun hale béid Syndikater iwwerhaapt näischt.

D‘Nora Back fäert Ongerechtegkeeten tëscht de Pensionnairen esou wéi Inegalitéiten tëscht Rentner an den aktive Leit.Et dierft keng Zwou-Klasse-Gesellschaft geschaaft ginn. De System sollt net ugeseet ginn.

Déi negativ Zenarie fir Zukunft wieren an der Vergaangenheet nach ni Realitéit ginn, sou d‘Nora Back.

Et wier eng confortabel Reserve do. Wann et haart op haart kënnt, misst een awer de Sujet Kotisatiounserhéijungen uschwätzen, sou nach d‘OGBL-Presidentin Nora Back.

Datt déi kënschtlech Intelligenz eng ëmmer méi grouss Plaz an der Aarbechtswelt soll fannen, dat gesinn OGBL an LCGB méi ewéi skeptesch.

