E Samschdeg sinn den CSV-Fraktiounspresdident an d'LSAP-Vize-Fraktiounscheffin eis Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Zënter Enn November regéiert Schwaarz-Blo. Bis ewell dominéieren ënner anerem d'Dossieren Heescheverbuet, Baukris a Pensiounen. Am Background zéie mer en éischte Bilan mat der gréisster Majoritéitsfraktioun a mat der gréisster Oppositiounsfraktioun.

Am Studio sëtzen sech den CSV-Fraktiounspresident Marc Spautz an d'LSAP-Vize-Fraktiounscheffin Paulette Lenert géigeniwwer.

