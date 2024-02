De President vum Ieweschte Geriichtshaff a vum Verfassungsgeriicht Thierry Hoscheit kënnt an eis Emissioun Backgroun

Sengem Beruffsstand feelt et u Personal. U wat läit dat a wat kann een dogéint ënnerhuelen? Ginn et nach aner Grënn fir déi laang Delaien?

Dann huet den Heescheverbuet vill Froen opgeworf. Och iwwer déi drëtt Gewalt am Staat.

Gëtt d'Justiz genuch vun der Politik respektéiert?

Ënnert anerem dat froe mir de renomméierte Riichter Thierry Hoscheit e Samschdeg hei am Background. Wéi gewinnt tëscht 12 an 1 Auer Live um Radio, an op eisen digitalen Plattformen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.