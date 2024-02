E Samschdeg sinn d'Lëtzebuerger Finanzplaz an den Haff Thema an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Hie gëllt als Referenz op der Finanzplaz an als aflossräiche Mann. De Norbert Becker ass haut bei eis am Background hei op RTL. Hien ass Banquier, Assureur, Steierberoder, Administrateur vu Gesellschaften. Mir schwätze mat him iwwert d'international Situatioun, d'Finanzplaz, d'Steieren, d'Zesummeliewen hei am Land.

Mee och iwwert den Haff: den Norbert Becker geréiert nämlech zanter 2020 d'Biene vum Grand-Duc.

De Background mam Norbert Becker ass de Mëtteg tëscht 12 an 13 Auer hei op RTL.

