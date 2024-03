E Samschdeg ass si véier nei weiblech Deputéiert eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Eng Biologin bei der Police, eng Ëmweltwëssenschaftlerin, eng Mathematikerin an eng Foraine sëtzen zanter de leschte Walen an der Chamber an sinn e Samschdeg och an eiser Emissioun.

Wéi waren déi éischt 100 Deeg vun der neier Regierung a fir dat neit Parlament? Wou wëllen déi véier Fraen an den nächste fënnef Joer hir Akzenter setzen? A wat soe si zu aktuelle politeschen Dossieren?

Dat diskutéieren mer e Samschdeg mam:

Barbara Agostino, DP

Claire Delcourt, LSAP

Françoise Kemp, CSV

Joëlle Welfring, Déi Gréng

De Background am Gespréich héiert Dir wéi gewinnt dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer live hei um Radio oder op eiser RTL-App.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.