E Mëttwoch hutt Dir op RTL d'Wuert a kënnt är Froen zum Logement zu Lëtzebuerg stellen. Mat dobäi sinn de Mike Mathias an de Charel Pletsch.

Héich Zënsen, Liwwerenkpäss an e grousst Gefill vun Onsécherheet hunn d'Dynamik um souwisou scho schwierege Lëtzebuerger Wunnengsmaart gebrach. An de Steen investéiere lount sech net méi sou vill. Doriwwer eraus kënne sech am aktuelle Kontext ëmmer manner Leit en eegent Doheem leeschten, well se kee Prêt accordéiert kréien. Leit aus dem Secteur soe viraus, datt déi nächst Jore manner gebaut gëtt, wou et dach zanter Joren am Grand-Duché schonn u Wunnenge feelt.

Wéi erlieft Dir déi ablécklech Situatioun um Logementsmarché? Huet Iech déi aktuell Entwécklung e Stréch duerch Är Pläng gemaach? Wat haalt Dir vun de Gesetzprojeten, déi den Ament an der Maach sinn? A wéi misst déi ëffentlech Hand Ärer Meenung no op déi aktuell Erausfuerderunge reagéieren?

Mir ginn Iech dobaussen dëse Mëttwoch de Moien um 8.10 Auer d'Méiglechkeet, eis är Meenung an der Emissioun "Dir hutt d'Wuert" matzedeelen. Am Studio sëtzen den Éischte Conseiller am Logementsministère Mike Mathias an de Charel Pletsch vun der Spuerkeess.

