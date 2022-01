E Mëttwoch de Moie sëtze sech d'OGBL-Presidentin an de President vum Daachverband vum Patronat géintiwwer. Thema ass de CovidCheck an de Betriber.

Matzen an der Omikron-Well trëtt an e puer Deeg den obligatoresche CovidCheck-Regime op der Aarbecht a Kraaft. Sinn déi praktesch Froen antëscht gekläert an d'Betriber prett? Wéi berechtegt ass d'Suerg viru Personalausfäll? A wéi vill Kappzerbrieches mécht déi héich ustiechend Virusvariant an der Aarbechtswelt, wéinst där d'Isolatiounsdauer bei enger Infektioun jo erofgesat gouf?

Iwwert déi Froen diskutéieren an engem Face-à-Face géint 8.10 Auer d'OGBL-Presidentin Nora Back an de President vum Daachverband vum Patronat UEL Michel Reckinger. Am Sträitgespréich live um Radio geet et och ëm de Sozialpartner hir Positioun beim Thema Impfflicht.