Am Face-à-Face geet et an de Süden op Esch.

Esch steet déi nächst Jore virun enormen Erausfuerderungen: d'Minettmetropol muss e grousse Wuesstem mat alle Konsequenze geréieren: Schoulinfrastruktren, d'Mobilitéit tëscht de Quartieren, den Trafic allgemeng an d'Beliewe vum Stadzentrum. Ass Esch mat der aktueller schwaarz-blo-grénger Koalitioun op dës Defie preparéiert? Nee, wäert et am Face-à-Face elo gläich heeschen. Eis Invitéeë sinn en Dënschdeg de Moien nämlech zwou Vertriederinne vun der Escher Oppositioun. Iwwert d'Escher Gemengepolitik diskutéieren d'Line Wies vun Déi Lénk an d'Liz Braz vun der LSAP. Rendez-vous fir den Escher Face-à-Face en Dënschdeg tëscht 8.10 an 8.30 Auer.