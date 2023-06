Am Face-à-Face e Méindeg de Moie geet et ëm d'Stater Politik.

9 Parteie mat 230 Kandidate fir 27 Sëtz am Gemengerot stelle sech den 11. Juni dem Bierger an der Stad. Mir wëllen dofir de Moien an engem weidere Face-à-Face op d'Stater Politik agoen.

Mir diskutéieren iwwer d'Sécherheet, d'Mobilitéit, d'Liewensqualitéit an de Logement.

Am Studio géintiwwer sti sech den CSV-Spëtzekandidat an 1. Schäffe Serge Wilmes an de grénge Co-Spëtzekandidat a Gemengeconseiller François Benoy, deen als Buergermeeschterkandidat untrëtt.

