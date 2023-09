Beim éischte Face-à-Face am Kader vun de Chamberwale louch de Fokus op der Mobilitéit.

"Mir wëlle méi Mobilitéit amplaz méi Verkéier", soen déi Gréng. "Lëtzebuerg riskéiert am Verkéier z'erstécken", fënnt d'ADR .

Déi eng setzen op multimodal Transportweeër, déi aner wëllen den Auto net verdrängen.

Am Kader vun der RTL Themewoch iwwer Mobilitéit, Klima a Landesplanung diskutéieren de François Bausch vun déi Gréng an de Fred Keup vun der ADR iwwer Stau, Elektroautoen, Tanktourismus, Wuesstem , d'Offer vum ëffentlechen Transport an d'Ubannung vum ländleche Raum un d'Verkéiersnetz.

D'Meenung tëscht deene Gréngen an der Alternativ Demokratescher Reformpartei geet hei op ville Punkten auserneen.

De Face-à-Face tëscht dem François Bausch an dem Fred Keup kënnt Dir e Mëttwoch um 20 Auer op RTL Tëlee Lëtzebuerg an op RTL.lu kucken.

© Pedro Venâncio © Pedro Venâncio Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Nationalwalen - D'Kandidaten an der Iwwersiicht