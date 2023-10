Am Face-à-Face geet et ëm déi kleng, nei Parteie Fokus a Liberté-Fräiheet, déi bei de Chamberwalen 2023 untrieden.

E Sonndeg presentéiere sech am Ganzen 12 Parteien de Wieler an an eisem leschte Face-à-Face beschäftege mer eis dofir mat de klengen, neie Parteie Fokus a Liberté-Fräiheet.

Wéi ënnerscheede si sech vun den etabléierte Parteien? Wat hoffe se mat hirer Participatioun z'erreechen? A wat sinn an hiren Aen d‘Prioritéite fir eng nächst Regierung?

Am Face-à-Face sti sech de Frank Engel an de Roy Reding géintiwwer. Dat wéi gewinnt e Freideg de Moie géint 10 op 8 live hei um Radio, op der App oder RTL.lu.

